Stiefbroertje NikkieTutorials overleden

Nikkie schrijft vrijdag op Twitter dat Mikai haar grootste held was. De jongen leed aan een zeer zeldzame vorm van kanker. Wanneer hij precies is overleden is niet duidelijk.

„Je hebt me geleerd hoe ik het leven moet leven en dat ik het krachtig en sterk moet leven... Zoals jij. Bedankt dat jij onze grootste zegen was, nu kan je rusten”, staat te lezen op een foto van haar halfbroertje