Ian McKellen (79) nog lang niet met pensioen

„Zo lang mijn geheugen en knieën nog werken, ga ik nergens heen”, vertelt McKellen, bekend van onder andere zijn rollen in de X-Men films, Lord of the Rings, The Hobbit en The Da Vinci Code aan AP.

„Mijn geheugen en bewustzijn zijn er nu nog en er kan een dag komen dat die het niet meer doen. Dan krijg ik waarschijnlijk spijt dat ik de dingen die ik graag wilde doen, niet heb gedaan toen ik nog gezond was. Ik ben gezond, dus ik ben nog hier. En wat ga ik thuis in godsnaam doen?”

„Ik vond het vroeger altijd al fijn om bij oudere acteurs te zijn. Zij leerden en vertelden me dingen. Ik dacht toen: ’Op een dag word ik net zoals jullie’ en nu ben ik een van hen.”