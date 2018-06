Pharrell stelde J Balvin gerust na crash

De zanger, bekend van de megahit Machika, was bijna twee jaar geleden betrokken bij een vliegramp toen hij terugkeerde van een vakantie op de Bahama’s. Het lukte het toestel waarin hij zat niet om op te stijgen en de privéjet crashte kort na het vertrekken van de startbaan. Zijn goede vriend Pharrell Williams belde hem na de crash op om te zeggen dat hij het ongeluk heeft overleefd omdat hij hier kennelijk voor een reden is.

Het is een moment in zijn leven dat een grote invloed op J Balvin heeft gehad. „Vanaf die dag besef ik me dat ik een missie heb en dat is dat ik anderen wil inspireren”, vertelt hij aan Halman. J Balvin vindt zichzelf nog steeds een opkomend artiest die nog veel te leren heeft. „Elke dag leef ik mijn droom.”

Dat betekent natuurlijk niet dat alles hem zo is komen aanwaaien. Hij heeft er hard voor moeten werken. „Je moet echte vrienden hebben die je eerlijk vertellen wat wel werkt en wat niet”, verklapt J Balvin zijn geheim. „Je moet geloven in wat je doet. In het begin ga je altijd wel naar iemand opkijken en dingen kopiëren van anderen, maar op een gegeven moment moet je je eigen sound vinden. Werken, werken, werken.” Het vijfde album van J Balvin, Vibras, kwam vrijdag uit.