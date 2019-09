Inbraak in appartementencomplex Frenkie de Jong en Martin Garrix

De dieven wisten de voordeur open te breken en zo het gebouw binnen te komen. Een bewoner ontdekte het gespuis en belde de politie. In eerste instantie wist het drietal te ontkomen, maar later zijn ze allemaal gearresteerd.

Twee van de drie zitten op dit moment in de gevangenis. De derde verdachte is in afwachting van het proces op vrije voeten gesteld, zo meldt Shownieuws.

Opmerkelijk is de inbraak wel. Het complex op de Zuidas staat bekend om de goede beveiliging. Zo zijn er camera’s en alarmsystemen. Ook zou er een conciërge werken.