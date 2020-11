Rita Ora: ’Ik sta achter vrouwen met een boss attitude’

„Wij vrouwen vechten iedere dag voor gelijke betaling, gelijke stem, om niet beoordeeld te worden en om onze vrouwelijkheid te uiten op een manier die onze kracht niet ondermijnt”, zegt Rita. „Gendergelijkheid is iets waar ik achter sta.” De zangeres zegt dat het haar zeer aan het hart gaat. „Ik ben voor gelijke rechten, voor vrijheid van meningsuiting en ik sta achter vrouwen die een boss attitude hebben.”

Afgelopen donderdag vierde Rita, die in 2012 doorbrak met de single Hot Right Now, haar dertigste verjaardag. Terugblikkend op haar carrière zegt ze trots te zijn op het feit dat ze dat überhaupt kan doen. „Dat ik hier nog ben en geweldige foto’s kan maken en tien jaar later over mijn carrière kan praten, dat is hét belangrijkste moment. Ik denk dat dat een grote mijlpaal is voor artiesten. Dat ik dat vol kan houden en aan het volgende hoofdstuk van mijn leven kan beginnen is echt geweldig.”