Dit zijn de opvolgers van Frank en Rogier

In het nieuwe seizoen gaan Brian en Peer op pad om de woonkamers van gezinnen zonder budget om te toveren tot stijlvolle paleisjes. De mannen krijgen hiervoor een budget van slechts 250 euro, maar dat moet voor de twee doorgewinterde interieurdesigners geen probleem zijn.

„Normaal gesproken ontwerpen we interieurs voor mensen die niet gek opkijken van een dubbeltje meer of minder. We vinden het mooi om voor dit programma mensen te mogen helpen met een klein budget”, laat Brian weten. „Peer en ik hopen veel Brabantse warmte en gezelligheid in het interieur van deze mensen aan te brengen. We zijn al druk bezig met de opnames en vinden het onwijs leuk om te doen!”

Het nieuwe seizoen van Paleis voor een Prikkie is vanaf 26 augustus te zien op SBS6.