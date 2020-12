Regisseur Kim Ki-duk na verhuizing naar Letland overleden

Ki-duk was een maand geleden in Letland gearriveerd met de intentie om een woning te kopen en een verblijfsvergunning aan te vragen. Kim had plannen om in buurland Estland een filmproject te ontwikkelen. Daar was hij enkele weken nog geweest volgens Dita Rietuma, directeur van het Letse nationale filmcentrum.

De regisseur stond bekend als een afwijkende en authentieke filmmaker. Hij ontwikkelde onder meer de films The Isle (2000) en Spring, Summer, Fall, Winter... And Spring (2005).