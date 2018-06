Zweedse songfestival-hunk is vader geworden

Måns Zelmerlöw heeft vrijdag via Instagram laten weten dat hij vader is geworden. „Welkom op de wereld, perfecte kleine superheld!”, schrijft de zanger op Instagram.

Måns won met het liedje Heroes in 2015 het songfestival in Oostenrijk, in 2016 nam hij de presentatie van de avond op zich in Zweden. Voor hem staat het dan ook vast: zijn zoon doet in 2038 mee aan het songfestival. „Eurovision 2038 - here we come!”