Jonas Blue wil Liam Payne

„Liam heeft een waanzinnige stem. Ik heb hem nu een paar keer ontmoet en hij heeft echt een fantastisch geluid,” vertelt Jonas aan Daily Star. „Ik zou heel graag een plaat met hem willen maken die echt iets betekent, iets met soul en diepgang.”

Wat Jonas betreft zou het een ballad zijn maar dan wel met een dansbare beat. „Het is lastig uit te leggen. Ik wil niet gewoon voor een melodie gaan die lekker blijft hangen, ik wil juist een verhaal vertellen. Hij heeft gewoon een te mooie stem. Het liefst laat ik hem dan ook net iets anders doen dan wat hij gewend is.”

Om Liam over te kunnen halen, heeft Jonas songwriter Ed Drewett ingeschakeld. Hij schreef ook de hits Steal My Girl en Midnight Memories voor One Direction.