Rihanna maakt comeback op podium tijdens Super Bowl

Na de release van haar laatste album Anti in 2016 deed Rihanna een wereldtour, maar daarna werd het stil op muzikaal vlak. Wel was ze druk met haar acteercarrière en haar eigen kleding- en parfumlijn. Vorig jaar mei beviel ze bovendien van haar eerste kindje.

Afgelopen najaar keerde Rihanna voorzichtig terug met de liedjes Lift Me Up en Born Again die de zangeres maakte voor de soundtrack van de Marvel-film Black Panther: Wakanda Forever, haar eerste releases in meer dan vijf jaar tijd. Naar verwachting verschijnt later dit jaar een nieuw album.

Lift Me Up werd direct op veel plekken in de wereld een grote hit. Het leverde Rihanna bovendien onder meer een Oscar- en Golden Globe-nominatie op voor beste originele song.

De Super Bowl, die dit jaar tussen Kansas City Chiefs en Philadelphia Eagles gaat, is jaarlijks een van de grootste televisiemomenten van Amerika. Door de jaren heen traden de grootste sterren op tijdens de pauzeshow. In recente jaren waren dat onder anderen Shakira en Jennifer Lopez (2020) en The Weeknd (2021). Vorig jaar deelden Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent en Kendrick Lamar het podium.