Miley Cyrus: ’Op mijn elfde had ik seks met twee meisjes’

Dat vertelt Miley Cyrus in de podcast Call Her Daddy. Tegen Liam wilde ze niet ’suf’ overkomen en dus loog ze dat ze al eerder seks had gehad met een man. „Maar ik ben niet all the way gegaan met een gozer tot ik zestien was... en het eindigde erin dat ik met hem trouwde.” Haar huwelijk met Liam duurde echter nog geen jaar, al hadden ze al tien jaar een knipperlichtrelatie. Misschien kwam dat ook omdat Mileys voorkeur toch bij vrouwen ligt, zo liet ze ook weten in de podcast.

En dat wist ze al op jonge leeftijd. „Ik viel al lang op meisjes, voordat ik me ooit aangetrokken voelde tot jongens. Toen ik 11 of 12 was ofzo, begonnen vriendinnen van me te vertellen wat ze allemaal met jongens uitspookten en ik snapte het niet echt. Dus zorgde ik ervoor dat de meeste van mijn vriendinnen iets met mij begonnen. De eerste keer dat ik iets had, was met een meisje... twee meisjes.”

Maar of het nu een man is of een vrouw die Mileys liefdes-cv nog verder aanvullen - ze is pas weer single na een relatie van tien maanden met Cody Simpson - één ding is duidelijk: Miley is de baas. „Zelfs in relaties met mannen ben ik vaak dominant.”