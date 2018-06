Raffaëla Paton zet zich in voor kinderen met Down

„Eindelijk is het 26 mei 2018!”, is te lezen op de Facebook-pagina van de zangeres. „Speciaal voor het evenement, 'Geef Down De Toekomst', ga ik samen met heel veel toffe bn'rs, vandaag voor het derde jaar lekker voetballen met die kids.”

Geef Down De Toekomst is een evenement dat georganiseerd wordt voor kinderen en jongvolwassenen met het syndroom van Down in samenspel met kinderen zonder Downsyndroom. Met het evenement wil de organisatie laten zien dat kinderen met Down prima kunnen functioneren in de maatschappij.