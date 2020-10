’Franse autoriteiten doen ook onderzoek naar Maxwell’

Zij starten het onderzoek na beschuldigingen dat ook Ghislaine Maxwell zelf betrokken was bij het seksuele misbruik. Een bron in de krant: „Zowel Epstein als Maxwell hebben een lange geschiedenis en veel contacten in Frankrijk. Toen onderzoekers dieper groeven naar de beschuldigingen tegen Epstein en ze informatie kregen van Amerikaanse onderzoekers, hebben ze ook een onderzoek naar Maxwell gelanceerd. Ze zijn er druk mee bezig.”

Voordat Maxwell in juli opgepakt werd door de FBI op verdenking van het ronselen en misbruiken van drie minderjarige meisjes, gingen er geruchten dat ze zich schuil zou houden in Frankrijk, waar haar familie huizen bezit. Onder de Franse wet zou ze niet uitgeleverd kunnen worden aan Amerika. Maxwell werd in Frankrijk geboren in een voorstad van Parijs.

Ze zou erg hecht zijn met Jean-Luc Brunel. Met hem zou ze regelmatig in een van Epsteins huizen verblijven en ook vlogen ze volgens de logboeken vaak samen in privéjets. Bovendien komen hun namen vaak samen voor in het zwarte adressenboekje van Epstein.

Jean-Luc Brunel was modellenscout en zou naar verluidt Epstein eens drie Franse 12-jarige meisjes ’cadeau hebben gedaan voor zijn verjaardag’. Hij werd in het verleden al beschuldigd van het verkrachten en verhandelen van minderjarige meisjes, maar heeft dat altijd ontkend. Het Nederlandse model Thysia Huisman heeft recent aangifte tegen hem gedaan, nadat ze na jaren het verhaal van hoe hij haar zou hebben verkracht, durfde te delen.