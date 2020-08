Idris Elba kondigt verfilming Luther aan

„Ik kan het bevestigen, het gaat gebeuren”, zei de acteur na het winnen van zijn award. Luther is al sinds de eerste aflevering in de zomer van 2010 een grote hit. Elba hoopt dat zijn personage in de film internationale misdaad op gaat lossen. „Met een film kan alles. Je kan wat brutaler zijn met verhaallijnen, misschien wel internationaal”, aldus de acteur.

Het is nog onduidelijk wanneer de opnames zullen beginnen vanwege de coronacrisis. In begin mei maakte Elba bekend dat hij en zijn vrouw Sabrina Dhowre Elba positief getest waren op het virus en twee weken in quarantaine moesten.