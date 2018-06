Ashley Greene geniet van lange verloving

„Dat we nu al anderhalf jaar verloofd zijn, is echt een keuze van Paul en mij”, legt Greene uit aan Us Weekly. „We willen later op deze periode terug kunnen kijken en herinneren hoe erg we samen hebben genoten van het proces.”

„Veel mensen hebben haast met het plannen van de bruiloft en kunnen daardoor niet genieten van de verloving. Dat is juist een periode waar ik heel enthousiast over ben.”