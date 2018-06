Don Diablo maakt nummer voor Avicii

Don Diablo kwam op het idee om Wake me when it’s quiet te produceren toen hij een demo opgestuurd kreeg van de Zweedse zangeres Hilda. Zij schreef het nummer de dag na het overlijden van Avicii. „Zodra ik het hoorde, was ik geraakt. De beste manier om als artiest met je emoties om te gaan is met muziek, dus ik heb haar meteen benaderd om er een volledig nummer van te maken”, schrijft Diablo bij de release op YouTube.

Magisch

„Ik heb mezelf de volgende dag in de studio opgesloten en ik was vastberaden iets magisch te maken, iets waarmee ik de boodschap op de juiste manier kon overbrengen. Ik vind oprecht dat dit lied gehoord moet worden. Er zijn heel veel mensen die last hebben van mentale problemen en daarvoor moeten we nooit onze ogen sluiten.”

Diablo wil zelf overigens niets verdienen aan de plaat. De opbrengst van Wake me when it’s quiet doneert de dj aan verschillende stichtingen die zich inzetten voor mensen met mentale problemen.