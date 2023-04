Nieuwe show met Gordon eind april te zien bij SBS6

Gordon is vanaf 29 april bij SBS6 te zien met zijn nieuwe zaterdagavondshow Wat Een Uitvinding!. In het programma presenteren kandidaten een uitvinding die zij hebben gedaan om een alledaags probleem tegen te gaan. De uitvinder van het beste idee ziet zijn product uiteindelijk in de schappen van de Action door heel Europa liggen.