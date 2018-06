Kian Egan wil eigen boyband oprichten

„Ik zou heel graag een boyband willen samenstellen, zonder twijfel”, vertelt Kian vastberaden aan Bang Showbiz. „Een carrière als popster is geen lang leven beschoren, maar het is mij gelukt om toch door te blijven gaan. Ik zat eerst veertien jaar in Westlife en daarna ging ik solo.”

„Ik had dit allemaal nooit verwacht, maar ik weet daardoor wel wat er nodig is om een band succesvol te maken. Ik zeg natuurlijk niet dat ik het ook daadwerkelijk kan, maar ja... Op bepaald moment in je leven is het tijd voor volgende stappen. Ik zou hiervoor graag met Louis Walsh (voormalig manager van Westlife) samen willen werken. Het ligt er dus ook aan of hij het ziet zitten.”