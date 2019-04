Anthony Hopkins is niet bang om te sterven

„Ik zegt het zelfs tegen kinderen: neem jezelf nooit te serieus. We gaan allemaal een keer dood”, vertelt Hopkins in een interview met Radio Times. De acteur is zelf dan ook niet bang om dood te gaan: „Nee, zeker niet. Ik heb ook geen keuze. Wat is het nut om bang te zijn, als het toch gewoon gebeurt.”

„Het zit hem ook al in de woorden die we er allemaal voor hebben bedacht”, gaat Anthony verder. „’Hij is heen gegaan’. Wat bedoel je daarmee? Hij is dood! Er is geen mooie manier om dat te verwoorden. Als je dood ben, ben je alleen nog maar een hoop vlees en begin je erg snel te rotten.”

De acteur geniet dan ook nog met volle teugen: „Ik denk dat wanneer je de 70 gepasseerd bent, je gewoon goed voelt. Je weet dat je niet meer veel tijd hebt, dus je maakt er het beste van.”