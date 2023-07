Rembrandtportretten brengen 13 miljoen op

Het gaat om het portret van Jan Willemsz. van der Pluym (circa 1565-1644) en zijn vrouw Jaapgen Carels (1565-1640). De twee pendantportretten, die zijn gesigneerd en gedateerd in 1635, zijn bescheiden van formaat, maar volgens de experts van het Rijksmuseum onbetwist van de hand van de Leidse meester.

Conservator Jonathan Bikker van het Rijksmuseum, die het onderzoek uitvoerde, stelt dat Christie’s met de twee intieme portretjes een ’historische ontdekking’ heeft gedaan. In een eerder interview met deze krant zei hij: „Je komt met deze werken echt heel dicht bij Rembrandt, juist doordat er familie van hem is afgebeeld. Familie was alles in de 17e eeuw, ook al lijken de familiebanden in dit geval nu misschien wat ver. De zoon van het echtpaar Van der Pluym trouwde met een nicht van de moeder van Rembrandt.”

Jan Willemsz van der Pluym was een rijke Leidse loodgieter. Bikker vermoedt dat de 17de eeuwse schilder ze mogelijk gratis, bij wijze van vriendendienst heeft gemaakt. „Anders dan portretten van vreemden in opdracht, heeft hij ze waarschijnlijk in een middag, heel snel gemaakt. Het zijn sprankelende portretten, heel levensecht, haast driedimensionaal. Hun koppen steken echt uit het schilderij.”

Kritiek op de herontdekking was er ook. Kunsthistoricus Jeroen Giltaij, de schrijver van Het grote Rembrandt boek, uit op tv twijfels over de authenticiteit van de schilderijtjes. Hij verwees daarbij naar de grotere, deels identieke portretten van het echtpaar Van der Pluym die in Amerikaanse musea hangen,. Maar Bikker was niet onder de indruk van die kritiek. „Ik heb die schilderijen met eigen ogen gezien en die zijn veel te stijf geschilderd om van de hand van Rembrandt te zijn.”

Wie de kleine schilderijen met een formaat van slechts 19,5 bij 16,5 cm heeft gekocht, maakt veilinghuis Christie’s niet bekend.