Amerikaanse sterren opgeschrikt door aardbeving

„Ik weet dat iedereen tweet over de aardbeving in LA maar die sh*t duurde superlang. Ik ben geschokt. Letterlijk”, schrijft actrice Lucy Hale. Ook bij Ava DuVernay, die al haar hele leven in Los Angeles woont, zit de schrik erin. „Dat was de langste aardbeving die ik ooit heb gevoeld”, twittert de regisseur van de film A Wrinkle In Time. „Het duurde zo lang dat ik voor het eerst dacht: is dit ’the big one’? Jemig. Respect voor moeder natuur. Zij is de baas.”

„Dat was een hele grote”, was Lana Del Reys reactie. Mariah Carey kan dat beamen. „Ik dacht: rol ik zo uit bed richting de deuropening? Ik kom uit New York, ik kan dit niet aan”, schrijft Carey. Dwayne ’The Rock’ Johnson wenst de mensen in de buurt van Searles Valley, waar het epicentrum lag, het beste. „6,6 is sterk. We voelden een kleine trilling hier, maar alles gaat goed. Wees veilig, blijf voorbereid.”

Volgens het Amerikaans seismologisch instituut USGS had de beving een kracht van 6,4. Het epicentrum lag ruim 300 kilometer ten noordoosten van Los Angeles. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers of schade.