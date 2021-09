Tweede seizoen Tiger King dit jaar nog op Netflix

„Tiger King komt dit jaar terug - en seizoen 2 belooft net zoveel chaos en waanzin als seizoen 1!”, luidt de aankondiging, gevolgd door een foto waarop hoofdpersonage Joe Exotic bellend in de gevangenis te zien is.

In het eerste seizoen, dat voluit Tiger King: Murder, Mayhem and Madness heet, wordt dierentuineigenaar Joe Exotic gevolgd. De serie gaat over de ruzie tussen fokker Joe Exotic en zijn aartsvijand Carole Baskin. Zij beschuldigde Exotic van het mishandelen van de dieren in zijn park. Exotic werd schuldig bevonden en zit momenteel een gevangenisstraf van 22 jaar uit. Dat is ook omdat hij iemand zou hebben ingehuurd in een poging Baskin te laten vermoorden.