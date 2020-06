Zo raakten Weinsteins genitaliën misvormd

Het blijkt dat de voormalig filmproducent, die door meer dan tachtig vrouwen beschuldigd is van ongewenste seksuele intimiteiten, in 1999 aan een levensbedreigende infectie leed. Hij zou, enkele dagen na kerst, ’voor de poorten van de dood’ zijn weggesleept. Hierdoor zouden zijn genitaliën permanent misvormd blijven, blijkt uit een nieuw verslag, gedeeld door New Zealand Herald.

Zijn bedrijf sprak toen van een bacteriële infectie en Weinstein zelf weet het aan iets dat hij at. Maar volgens de berichtgeving zou hij gangreen van Fournier hebben gehad, een acute infectie die de geslachtsdelen aantast. Vooral mannen van middelbare leeftijd en mensen met suikerziekte zouden een risico lopen op deze ziekte. Weinstein viel in beide risicogroepen.

Jessica Mann, wier aanklacht tegen Weinstein tot zijn veroordeling voor verkrachting en seksueel misbruik leidde, zei daarover: „De eerste keer dat ik hem volledig naakt zag, voelde ik, dacht ik dat hij misvormd was en intersekse was. Hij had enorme littekens, dus ik wist niet of hij misschien een slachtoffer van brand was. Hij heeft geen testikels en het lijkt erop dat hij een vagina heeft.”