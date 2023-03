Steven Spielberg in Nederland voor bezoek tentoonstelling Vermeer

Een woordvoerder van het Amsterdamse museum bevestigt aan het ANP dat de vermaarde regisseur deze week langs is geweest om de bijzondere collectie werken van Johannes Vermeer te bewonderen.

Bezoekers viel op dat Spielberg opmerkelijk veel foto’s nam. Volgens de woordvoerder van het museum bracht de regisseur een privébezoek. Hij zou niet bezig zijn met de voorbereidingen voor een eventuele nieuwe film. Spielberg kwam samen met zijn vrouw, actrice Kate Capshaw, en enkele beveiligers.

De tentoonstelling Vermeer in het Rijksmuseum telt 28 van de circa 37 werken van de 17e-eeuwse meester, inclusief zeven doeken die nog niet eerder in Nederland te zien waren. De ruim 500.000 beschikbare kaarten waren in rap tempo uitverkocht.