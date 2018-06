Neef Whitney Houston walgt van Kanye West en eist excuses

„Mijn maag draaide ervan om”, omschreef Damon Elliot tegenover People zijn gevoel toen hij de albumcover zag. „Ik dacht meteen weer aan zes jaar terug.” Whitney overleed in februari 2012. Ze verdronk in bad nadat ze verschillende drugs had gebruikt.

„Ik was in shock”, ging Elliot verder. De neef van de popdiva is ook actief in de muziekindustrie en werkte ooit samen met Kanye. „Ik heb deze ramp zien gebeuren”, zei Elliot over Kanye’s meest recente inzinking. „Maar ik had nooit verwacht dat hij zo ver zou gaan en iemands privacy zou schenden.”

Bekijk ook: Kanye West betaalt grof voor drugsfoto Whitney Houston

Elliot vindt het ’walgelijk’ dat Kanye de uitgelekte foto gebruikt voor ’ en publiciteitsstunt’. Hij wil excuses van de rapper en de toezegging dat de albumcover wordt vervangen. „Ik wil weten waarom hij dit heeft gedaan. Dit schaadt mijn familie. Het is smakeloos.”

Whitney Houston Ⓒ Hollandse Hoogte