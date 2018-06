Naomi van As: jammer als Sven een ’buikje’ zou krijgen

Voor het SBS6-programma ging het stel 24 uur lang op pad met onder anderen André Hazes, Johnny de Mol, Gerard Joling en Dave Roelvink. De twee vriendinnen gingen met alle mannen sporten, om zodoende een indruk te krijgen van hoe het onder meer met de conditie en het lichaam gesteld is. En hoewel een aantal deelnemers hen positief verraste, ging dat niet op voor Johnny de Mol.

Johnny de Mol Ⓒ Hollandse Hoogte

„Johnny was niet super ’in shape’, zeg maar. Hij was niet op zijn fitst ooit”, zegt Naomi tegen Nu.nl. „Maar hij heeft een hernia, dus hij kan niet zoveel sporten. Dat is het excuus. Het weegt wel mee in de sexappeal. Je ziet natuurlijk iemand, en daar beoordeel je diegene op. Dus als je dat buikje dan een beetje ziet, dan wordt het cijfer natuurlijk wel lager. Dat wegen we wel mee in onze beoordeling.”

Pompen

Op de vraag wat Naomi, die in verwachting is van haar eerste kindje, ervan zou vinden als haar vriend in dezelfde staat als Johnny zou verkeren, reageert ze resoluut: „Ja, dat zou ik wel jammer vinden. Ook omdat ik natuurlijk uit een omgeving kom waar iedereen best wel fit is. Dat was ik zelf ook altijd gewend. Ook bij Sven. Ik zou dan dus wel denken van: hm, misschien moet je even iets meer bewegen...”

De twee kersverse presentatrices waren, ondanks een aantal vooroordelen, echter wél te spreken over zanger en presentator André Hazes. „Bij André waren we benieuwd of-ie écht sportief was”, zegt Ellen. „Wij dachten namelijk van niet. Dat-ie een slechte conditie zou hebben en ook niet zou kunnen rennen. Dat-ie alleen maar zou kunnen ’pompen’. Gewoon, voor de ijdelheid. Maar hij heeft ons eruit gesprint. Dus dat viel wel even tegen.”