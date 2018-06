Toppers overtreffen stoutste dromen Jan Smit

Het podium van de Toppers in de Johan Cruijff ArenA is niet nieuw voor Jan, de afgelopen jaren zong hij meermaals als gastartiest mee. „Vorig jaar ben ik ingeburgerd, inge-Topperd”, zegt de Volendammer, die in februari 2017 werd aangekondigd als vierde Topper en een paar maanden later werd ’ingewerkt’ tijdens Toppers in Concert 2017. „Nu ben ik vanaf dag één op de hoogte geweest van alle ontwikkelingen. Van de liedjeskeuze, tot het passen van de pakken en het knippen van de medleys. Ik weet alles van a tot z.”

Bekijk ook: Zoon Jeroen van der Boom nieuwe Topper

Omdat hij overal bij was, heeft Jan ’automatisch’ zijn visitekaartje afgegeven bij de veertiende editie van Toppers in Concert, waarmee de gelegenheidsformatie ook zaterdag en zondag in Amsterdam op het podium staat. „Zo zing ik in het begin Perfect van Ed Sheeran; iedereen heeft een eigen solo en een eigen medley. Ik wilde heel graag dat intieme moment delen met 65.000 mensen.”

Beloning

Dat ging vrijdagavond goed, zag Jan. „Ik kom bij lange na niet in de buurt van Ed Sheeran, maar het werkt wel. Ik zag gisteren dat iedereen meezingt, het is natuurlijk ook een dijk van een hit.”

Jan geniet als volwaardige Topper niet alleen van de intieme momenten, maar ook van de meezingmedleys waar de gelegenheidsformatie om bekendstaat. „Dit is misschien wel het grootste evenement van Europa op deze schaal. Hier droom je als artiest van. Ik vind het een hele eer dat ik deel uit mag maken van de Toppers, het voelt echt als een beloning.”

Heel tevreden

Want hoewel Jan ’echt wel wat gewend’ is, zijn de shows van de Toppers ’uniek’. „De sfeer is nergens mee te vergelijken. Het is ook moeilijk te omschrijven. Ik heb van de eerste tot de laatste seconde genoten.”

Bekijk ook: Warmteprotocol voor Toppers

Ook Jans nieuwe collega’s René Froger, Gerard Joling en Jeroen van der Boom zijn positief over de vierde Topper. „Ik ken de jongens heel goed. Met alle drie heb ik al jaren heel goed contact. Ze zijn heel tevreden. Tenminste, dat zeiden ze, misschien denken ze wel heel wat anders”, grapt Jan.