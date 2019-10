Regisseur Belofte van Pisa krijgt heftige reacties op seksscène

„Nu de film in de bioscopen draait (bent u al geweest?) krijg ik regelmatig berichtjes over wat die scène teweegbrengt”, schrijft regisseur Norbert ter Hall woensdag in zijn column in Het Parool. . „De stoelen laten bijna los van de vloer wanneer Sam en IJsbrand kussen. Een paar jongens lopen op dat moment de zaal uit.”

De regisseur was heel verbaasd dat jongeren na een vertoning in bioscoop Tuschinski de scène omschreven als een ’gangbang’. „Ik zeg dat een gangbang toch echt iets anders is en dat iedere jongen van 18 die nog nooit gezoend heeft met een andere jongen, knettergek is. En dat ieder meisje dat nooit zoent met een ander meisje ook knettergek is. Dat je alles moet proberen en je daarna je eigen tak van sport mag kiezen.”

Schrijver Mano Bouzamour was overigens heel blij met de bewuste scene; hij heeft zelfs zijn boek herschreven. De auteur stelde de nieuwe variant beter te vinden dan zijn eigen fragment. In het oorspronkelijke boek heeft hoofdpersoon Sam seks met twee meisjes.