Wapenmeester pistool Baldwin twijfelde eerder ’of ze wel klaar was’ voor klus

Binnenland

Marijn Poels, de documentairemaker die de ándere kant van het verhaal zoekt

Hij is een van de meest interessante en productiefste Nederlandse documentairemakers, maar de films van Marijn Poels zie je niet bij de publieke omroep. Poels stelt té ongemakkelijke vragen, vooral bij het gangbare verhaal over de ‘klimaatcrisis’. Marijn Poels onderzoekt, stelt vragen, reist over de...