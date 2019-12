Zo ziet het songfestivaldecor er uit

Net als vorig jaar is het decor ontworpen door de Duitse designer Florian Wieder, die eerder ook al diverse ontwerpen maakte voor awardshows en tv-programma’s. „Het decorontwerp laat de verbinding zien tussen de lucht, de zee en het land”, legt hij uit. „De horizon is de link tussen deze elementen en die horizon zal werken als een venster om de wereld van Eurovisie 2020 te openen. Het vloerplan van het decor is geïnspireerd op de kanalen en bruggen die land en water in Nederland verbinden. Hiermee willen we de artiesten zo dicht mogelijk bij het publiek brengen.”

Na een jaar van afwezigheid keert de Green Room in de zaal terug. Vorig jaar was er in Tel Aviv geen ruimte voor in de relatief kleine zaal.

Verrassingen

„Het ontwerp is innovatief, ingetogen en functioneel slim”, reageert uitvoerend producent Sietse Bakker. „Zo kan het decor voor elk van de 41 deelnemende acts, de opening- en interval acts en tijdens de puntentelling een totaal andere uitstraling neerzetten.” Bakker noemt het decor „vernieuwend”, „groots in zijn eenvoud” en „vol verrassingen.”

Het decor wordt in de eerste weken van april opgebouwd. Het songfestival vindt plaats van 12 tot 16 mei.