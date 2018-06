Ozzy Osbourne weet niet hoe oud hij is

„Het zwaarst aan het ouder worden is dat al je vrienden overlijden”, zegt de Prince of Darkness tegen de Britse krant. „Mijn probleem is echter dat ik niet meer kan onthouden dat ik 70 ben. Ik weet echt niet wat mensen van die leeftijd de hele dag doen, dus ik doe maar gewoon wat.” De Black Sabbath-frontman is echter 69 jaar en viert pas op 3 december zijn verjaardag.

Ook liet Ozzy weten ooit terug te willen keren naar Engeland, dat hij in 1997 achter zich liet voor een nieuw leven in Los Angeles. „Op een dag wil ik weer terugkeren naar Engeland”, zegt Ozzy. „Het weer hier is heerlijk, maar het is in LA zo eenvoudig om in de stront terecht te komen. Alle kranten schrijven dat ik ziek ben. Rot op! Ik sta op de voorpagina van de National Enquirer, met als kop: Ozzy is stervende, zijn laatste woorden waren ugh”

Zijn liefde voor Brits eten zou nog weleens de doorslag kunnen geven voor een terugkeer naar zijn thuisland. „Ik kan echt geweldige fish and chips maken. Je kunt het in LA ook krijgen, maar het is hier niet te vreten. Als je in LA goede fish and chips wil, ga dan naar een Engelse pub.”