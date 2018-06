Katy Perry zet Ziggo Dome in vuur en vlam

Fans waren na afloop van het concert op social media lyrisch over de show. Voor haar KatyCats had Perry een energieke show met veel dans en spectaculaire lichteffecten in petto.

Voordat Katy naar Amsterdam kwam, maakte ze zaterdagmiddag een korte stop in Londen. Daar zocht ze haar vriend Orlando Bloom op, hij staat op West End in het toneelstuk Killer Joe.

Zondag gaat Katy in herhaling in de Ziggo Dome. De concerten maken deel uit van haar Witness: The Tour, haar vierde wereldtournee.