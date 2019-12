Brian May laat zich aan achillespees behandelen

De Brit deelde dinsdag op Instagram een foto vanuit zijn ziekenhuisbed. Hij zegt al maanden last te hebben van zijn voet. „Ik had het al tijdens onze laatste tour in Amerika. Adrenaline heeft me op de been gehouden maar heen en weer rennen was er niet bij. Er waren zelfs een paar avonden dat ik mij nauwelijks kon bewegen”, aldus Brian. „Maar niemand lijkt het gemerkt te hebben.”

Brian moet het straks een tijdje rustig aandoen en dan is hij naar eigen zeggen precies op tijd hersteld om in januari op tournee te gaan. „Geen reden tot ongerustheid dus”, aldus de muzikant.

Queen doet volgend jaar ook Nederland aan. Samen met zanger Adam Lambert staan ze op 29 en 30 mei in de Ziggo Dome.

Ⓒ Instagram