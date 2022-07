Dolly Parton dolblij met gastrolletje in serie The Orville

„Wat een eer om in The Orville te spelen met Seth MacFarlane en Rena Owen. Ik ben misschien vrij oud, maar met al deze nieuwe technologie zorgen ze ervoor dat ik er superjong uitzie!”, schrijft de zangeres op Twitter. „Ik hoop echt dat de fans er net zoveel van genieten als ik dat heb gedaan.” In de aflevering speelt Parton onder meer haar eigen nummer Try.

The Orville gaat over de avonturen van het ruimteschip The Orville en de bemanning. Het verhaal speelt zich zo’n vierhonderd jaar in de toekomst af en is een parodie op sciencefictionfilms en -series, maar op Star Trek in het bijzonder.