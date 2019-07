Ontsnappen aan rouw ✭✭✭

Haar debuutroman De afwezigen ging over een Amerikaanse muzikant wiens vader de grote afwezige in zijn leven was. De muzikaliteit van dat proza, plus de broeierige sfeer die ze creëerde rondom het bestaan van een succesvolle jazzmusicus, leverde Lieke Kézér meteen literaire prijzen op. Thematisch doet haar nieuwste De verloren berg sterk denken aan dat debuut. Ook nu weer staat een disfunctioneel gezin centraal.