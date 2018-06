Kijkcijfers Sanne Wallis de Show ingestort

Wist Sanne Wallis de Vries vorige week zaterdag nog 862.000 kijkers te boeien, gisteren waren dat er nog maar 351.000.

In de eerste aflevering werd een parodie gedaan op het nummer Toy van Netta. Daarbij werden oorlogsbeelden vertoond onder songteksten als: ’Kijk eens hoe mooi ik bommen gooi’ en over een feest in de ’Al Aqsa Moskee, die staat toch al gauw leeg anyway’. De reacties stapelden zich vervolgens op. Op Twitter werd gesproken over Jodenhaat, het CIDI reageerde cynisch, Netta zelf wilde alleen maar kwijt: „Een parodie is een parodie.” Sanne wilde zelf afgelopen week niets zeggen, maar het lijkt erop alsof de parodie haar geen goed heeft gedaan.

De cabaratière had de afgelopen week al moeite om überhaupt publiek te krijgen voor de opnames van de tweede uitzending. Op een bericht op Twitter van Sanne dat er gratis kaarten weggegeven zouden worden, kwamen venijnige reacties als: „„Nee bedankt. I’m not your toy.” Ook raadden sommige mensen haar aan de show maar te cancelen.

