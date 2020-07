Oprah Winfrey voor het eerst in 20 jaar niet op cover eigen blad

Op het september staat Breonna Taylor op de cover. De 26-jarige Amerikaanse werd in maart in haar huis door de politie doodgeschoten. Breonna krijgt op het voorblad alle aandacht van Oprah. Zo staan haar geboorte- en sterfdatum vermeld en wordt daarbij benadrukt dat ze door politiegeweld om het leven is gekomen. Ook staat er in grote letters de tekst ’Her Life Matters’ en ’als je met een oog blind naar racisme kijkt, word je medeplichtig’.

In het bijschrift van haar foto legt Oprah uit waarom Breonna op haar cover staat. „Ze was net als ik en net als jij. Net als iedereen die onverwachts sterft had ze plannen. Plannen voor een toekomst vol met verantwoordelijkheid en werk en vrienden en gelach. Ik denk vaak aan Breonna.”

„We kunnen niet stil blijven”, vervolgt Oprah. „We moeten met iedere megafoon die we kunnen vinden schreeuwen om gerechtigheid. Daarom staat Breonna Taylor op de cover van Oprah Magazine. Het septembernummer eert haar leven en dat van iedere andere zwarte vrouw wiens leven te vroeg werd ontnomen.”