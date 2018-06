Koningin Máxima haalt jurk uit museum voor prins Frederik

De avondjurk verdween afgelopen weekeinde ineens van de expositie rond Taminiau, ontdekte Josine Droogendijk, die de kledingkeuze van de Oranjes al jaren nauwlettend volgt. Grote vraag was of Máxima de robe zou dragen tijdens het staatsbezoek aan Luxemburg, of dat hij mee moest naar het gala in Kopenhagen. Dat laatste is dus het geval.

Máxima trok de lila jurk al eens eerder uit de kast voor een vijftigste verjaardag: die van haar man Willem-Alexander. Ze droeg de avondjurk ook naar het feestelijke diner dat vorig jaar april plaatsvond in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Willem-Alexander dineerde het koningspaar toen met 150 Nederlanders die net als de koning op 27 april jarig zijn.

Kersenbloesem

Taminiau liet zich voor de bewuste jurk inspireren door het behang in de Japanse Zaal van Paleis Huis ten Bosch. De bamboe en kersenbloesem die daarop te zien zijn, brachten de ontwerper op het idee voor de stengels en dwarrelende bloemen op de japon.

Máxima zat zaterdagavond tijdens het galadiner vlakbij de jarige job. Ook de Deense koningin Margrethe, de Noorse kroonprins Haakon, koningin Mathilde van België en de Zweedse koning Carl Gustaf zitten aan tafel met Frederik. Koning Willem-Alexander zit bij Frederiks echtgenote kroonprinses Mary, de Zweedse koningin Silvia en groothertog Henri van Luxemburg. De koning en de groothertog brachten afgelopen week nog meerdere dagen samen door in Luxemburg, waaraan Willem-Alexander en Máxima een driedaags staatsbezoek brachten.