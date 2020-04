Begin rechtszaak tabloids nog zonder Harry en Meghan

Het juridische team van Mail on Sunday heeft via een videoconferentie wel al de eerste standpunten uitgewisseld. Zij stellen onder andere dat de beweringen van Meghan dat de krant ’oneerlijk’ zou hebben gehandeld en ’ongepast gedrag vertoonden’ onjuist zijn. Meghan beschuldigt de krant van het opzettelijk weglaten van een deel van de brief aan haar vader, Thomas Markle, waardoor ze in een kwaad daglicht is gezet.

Ook zeggen de advocaten van de krant dat het ’merkwaardig’ is dat Meghan beweert dat haar vader ’door de krant werd lastiggevallen, gemanipuleerd en uitgebuit’, terwijl zij haar vader daarover niet had gesproken.

Privé-eigendom

Uit de brieffragmenten bleek dat Meghan haar beklag deed over hoe hij haar behandelt. Associated Newspapers vindt het publiceren van Meghans brief gegrond en meent dat er geen schending was van privé-eigendom.

Eerder deze week schreef The Guardian op basis van rechtbankstukken al uitgebreid over de aanloop naar het huwelijk van Harry en Meghan en hun relatie met Thomas Markle. De hertog van Sussex smeekte zijn aanstaande schoonvader om niet met de Britse tabloidpers te praten en waarschuwde hem herhaaldelijk dat het averechts zou werken als hij dat wel zou doen.