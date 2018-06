Liam Payne laat One Direction even herleven

1 / 2 1 / 2 Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Photos Ltd

Liam Payne bracht zaterdag zijn fans in extase toen hij tijdens een optreden de hit History van One Direction zong. Veel ’Directioners’ hielden het niet droog toen er bij het optreden op BBC Radio 1 Biggest Weekend in Swansea beelden van Liam en zijn collega’s van de boyband werden vertoond.