Jan Roos liep SBS-contract mis door roddel Wendy van Dijk

Dat vertelt Jan op BNR. „Ik zou naar SBS toe gaan. Het ging over die Galjaard die nu weggaat bij RTL. Ik zou naar SBS gaan, ik had daar een bespreking en dat werd afgezegd omdat ik iets had gezegd over de relatie tussen Galjaard en zijn vrouw Wendy van Dijk en Thijs Römer.”

Wendy verklaarde destijds de voormalige PowNed-verslaggever op zijn muil te willen slaan. Spijt heeft de presentator niet, maar hij zou het nu anders aanpakken. „Dat soort dingen zijn kinderachtig en dat zou ik nu niet meer doen. Dat soort puberale scheldpartijtjes om aandacht; daar doe ik niet meer aan mee.”