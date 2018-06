Charli XCX neem het op voor Girls-collega Rita Ora

„Ik denk dat de dialoog rond dit nummer erg belangrijk is”, zegt Charli XCX in Rolling Stone. „Ik probeer zoveel mogelijk betrokken te zijn bij de LGBTQ-gemeenschap. Zonder die gemeenschap zou mijn carrière nooit van de grond gekomen zijn”, aldus de Britse zangeres, die veel samenwerkt met opkomende LGBTQ-artiesten als ALMA, Mykki Blanco en Kim Petras.

„Ik kon me helemaal vinden in de reacties”, zegt Charli over posts op sociale media van collega’s die het opnemen voor Rita Ora. „Natuurlijk was het nooit de bedoeling van het lied om iemand pijn te doen. Geen van de artiesten in dit nummer zou ooit iemand van streek willen maken of pijn willen doen.”

Charli weet dat het nummer Girls veel betekenis heeft voor Ora, die naar aanleiding van de ophef uit de kast kwam als biseksueel. „Ik weet dat Rita zeer serieuze relaties had met zowel mannen als vrouwen. Ze heeft echt het volste recht om haar verhaal te vertellen omdat ze het niet doet vanuit een uitbuitend oogpunt: ze had relaties met vrouwen. Ze heeft ook relaties met mannen. Ik begrijp niet waarom haar verhaal minder valide is dan dat van wie dan ook”, zegt XCX over Ora.