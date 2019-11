Dochter Pink smacht naar normaal leven

„Er zijn geregeld momenten geweest waarop ik in een hoekje van de wc’s in de arena zat te huilen. Ik zei dan tegen mezelf: ’er is een reden waarom vrouwen dit niet doen en er is een reden waarom moeders dit niet doen’. En dat is omdat het op sommige momenten gewoon onmogelijk is”, legt ze uit aan Billboard.

Vooral haar 8-jarige dochter Willow heeft moeite met het werk van haar moeder en het leven dat daarbij hoort. De kleine meid gaat mee op tournee, maar zou veel liever andere dingen willen doen. „De laatste tijd heeft Willow er echt genoeg van. Ze wil naar huis om te kunnen BMX’en, te zwemmen of turnen. Eigenlijk alles wat elke 8-jarige wil doen”, vertelt Pink.

De zangeres overweegt dan ook om de boel eens flink om te gooien. „Ze blijft vragen om naar huis te gaan. En toen besloot ik dat ik alles wilde veranderen.” Pink denkt er over na om met een vaste show in Las Vegas te gaan optreden, zodat ze niet zo vaak hoeven te reizen. Al is dat juist ook waar Pink zelf zo van houdt. „Tijdens onze laatste tournee gingen we met zijn allen naar een themapark in Stockholm. Dat is wat deze lange reizen echt leuk maakt.”