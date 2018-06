'Ex wil deel van erfenis George Michael'

Volgens de Daily Mail vindt Goss dat hij daar recht op heeft, omdat hij de overleden zanger gesteund heeft tijdens zijn meest turbulente jaren. Zo liet hij al eens weten de drugs van Michael door het toilet gespoeld te hebben om zijn verslaving te beperken. Een vriend laat weten: „George heeft altijd tegen Kenny gezegd dat hij voor hem zou zorgen. Ze waren heel lang een stel en Kenny heeft zoveel op hem gelet. Hij heeft nu niet het gevoel dat het testament dit goed weerspiegelt.”

De geruchten gaan dat Michael, die in 2016 overleed, zijn geld en bezittingen met een waarde van 105 miljoen pond heeft nagelaten aan zijn zussen Melanie en Yioda. Ten tijde van zijn overlijden had de zanger een relatie met Fadi Fawaz. Ook hij huurde eerder dit jaar een advocaat in om een deel van de erfenis te bemachtigen. Bovendien weigert hij uit het huis van Michael in Londen te vertrekken en zou hij bezittingen verkopen omdat hij blut is.