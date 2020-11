Franse filmacademie wijst Roman Polanski de deur

Bij die achttien mensen horen ook Indochine-regisseur Regis Wargnier en The Artist-producent Thomas Langmann.

Het besluit is genomen naar aanleiding van verscheidene beschuldigingen aan het adres van Polanski. Meerdere vrouwen beschuldigden de Pools-Franse regisseur van verkrachting en aanranding. De academie maakte donderdag bekend dat unaniem door de leden was besloten dat de verbintenis van Polanski met de academie moest worden verbroken.

De filmmaker werd in 1977 in de VS veroordeeld voor seks met een 13-jarig meisje. Sindsdien woont hij in Europa, omdat hij in Amerika direct zou worden opgepakt. Intussen hebben meerdere andere vrouwen Polanski beschuldigd van verkrachting.