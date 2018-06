Tokio Hotel shockeert fans met horrorprijzen

Wie aan het zomerkamp wil meedoen en minstens één tent wil opzetten, betaalt op z’n minst 799 euro. Voor dat geld krijg je een concert, een foto met de band, drie vegetarische maaltijden per dag en water, zo meldt Bild. Je mag geen eigen eten meenemen en mobieltjes zijn streng verboden.

Wie een luxere slaapplek wil, oftewel een luxe tent waar onder andere tapijt in ligt, een tafel en kledingrekken in staan, betaalt maar liefst 3599 euro. Fans zijn in shock en spuien op Twitter hun ongenoegen. „Ik schaam me dat ik te arm ben om jullie fan te zijn”, schrijft iemand. Een ander laat weten dat de band de realiteit uit het oog verloren is. Een woordvoerder van Tokio Hotel wilde niet reageren op alle kritiek.