Britse acteur Stephen Greif (The Crown) overleden

„Met grote droefheid kondigen we het overlijden aan van onze geweldige cliënt Stephen Greif”, schrijft het agentschap op Twitter. „Zijn uitgebreide carrière omvatte talloze rollen op het scherm en op het podium, onder meer in het National Theatre, RSC en op West End. We zullen hem heel erg missen en onze gedachten zijn bij zijn familie en vrienden.”

Greif is in eigen land vooral bekend van rollen in de series Coronation Street en Eastenders. In de jaren zeventig speelde hij in de populaire SF-serie Blake’s 7.

Buiten het Verenigd Koninkrijk is Greif vooral bekend van zijn rol in The Crown. In de Netflixserie over het Britse koningshuis speelde hij Speaker of the House Sir Bernard Weatherill.