'Stormy Daniels benaderd voor Big Brother'

De Daily Mail meldt dat het om een bedrag gaat van zo’n 750.000 pond. Zender Channel 5 TV wil Stormy zo graag hebben dat ze zelfs bereid zijn om de opnames naar juni tot en met augustus te verschuiven zodat het in haar agenda past.

Het motto van dit seizoen is: ’Beroemdheden die in het openbaar door moeilijke tijden gegaan zijn’. En daar past Stormy natuurlijk perfect bij. Endemol, die het programma produceert, is er van overtuigd dat haar deelname de kijkcijfers omhoog zal stuwen.

Vanuit het Stormy-kamp wordt nog niet enthousiast gereageerd. Volgens haar advocaat krijgt hij dagelijks honderden aanvragen en zal ze deze aan zich voorbij laten gaan. Maar wie weet dat de hoge vergoeding die er tegenover staat daar nog verandering in kan brengen...