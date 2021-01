Hamburgerketen Wahlburgers van Mark Wahlberg breidt uit naar Australië

Het bedrijf is een samenwerking met Australische bioscopen aangegaan. „Hopelijk brengen we jullie niet alleen Wahlburgers maar ook geweldige filmische ervaringen”, vertelt de 49-jarige acteur. Samen met zijn broers, chef Paul en acteur Donnie, is hij de eigenaar van de keten.

De deal die Wahlberg aangegaan is, is zo’n 41 miljoen euro waard. Daarmee worden ongeveer vijfhonderd nieuwe werknemers aangenomen en komen er vijftien nieuwe restaurants naast bestaande bioscopen. De eerste locatie opent in Sydney.