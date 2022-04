Caitlyn Jenner wordt correspondent bij Fox News

Jenner, die in 1976 het Olympische goud won op de tienkamp, sprak zich in dat programma recentelijk uit tegen de regels die het mogelijk maakten dat de Amerikaanse transgender zwemster Lia Thomas bij de vrouwen mee kon doen met de nationale studentenkampioenschappen. Thomas won het toernooi.

De voormalig Keeping up with the Kardashians-ster maakte in 2015 bekend dat ze transgender is en koos toen voor de nieuwe naam Caitlyn. Jenner, een van de weinige uitgesproken Republikeinen in Hollywood, liet bij haar debuut als vaste gast bij het conservatieve Fox News donderdag weten dat ze dan wel transgender is, maar geen ’transactivist’.